Meryl Streep wettert erneut gegen Trump

Rund einen Monat nach ihrer Protestrede gegen US-Präsident Donald Trump bei den Golden Globes hat die Schauspielerin Meryl Streep sich erneut zu Trump geäußert. "Wenn wir diesen brenzligen Moment überleben, wenn sein katastrophaler Instinkt uns nicht in einen nuklearen Winter führt, dann müssen wir uns bei unserem Präsidenten bedanken, weil er uns geweckt und gezeigt haben wird, wie fragil die Freiheit wirklich ist." Trump hatte sie als "eine der am meisten überbewerteten Schauspielerinnen in Hollywood" bezeichnet. "Ich bin die am meisten überbewerte und die meisten überausgezeichnete und derzeit bin ich die am meisten ausgeschimpfte Schauspielerin meiner Generation, die Football mag. Aber deswegen haben Sie mich hierher eingeladen, oder? Die Bedeutung aller meiner Auszeichnungen treibt mich aufs Podium. Es zwingt mich. Es ist gegen jeden meiner natürlichen Instinkte. Die sagen: Bleib zu Hause." "Ich möchte zu Hause sein. Ich möchte lesen und Gartenarbeit verrichten und meine Spülmaschine einräumen. Ich liebe das. Es ist peinlich und furchteinflößend, sich zu einer Zielscheibe zu machen. Es macht angreifbar. Die einzige Möglichkeit, wie man es überstehen kann, ist, wenn man wirklich spürt, dass man es tun muss. Man hat keine Wahl, man muss aufstehen, sprechen, handeln." "Wir haben das Recht, unser Leben mit Gott oder ohne sie zu leben. Unsere Verfassung verbietet die Etablierung einer Staatsreligion. Wir haben das Recht zu wählen, mit wem wir leben, wen wir lieben und wer und was mit unserem Körper macht. Als Amerikaner, Männer, Frauen, Menschliche Wesen, Homosexuelle, Heteros, LGBTQ - wir alle haben das menschliche Recht auf Leben und Freiheit und das Streben nach Glück. Und wenn Sie denken, dass die Menschen wütend waren, als sie dachten, dass die Regierung ihnen ihre Waffen wegnehmen will, dann warten Sie erst mal, bis sie versucht, uns unser Glück wegzunehmen." Streep hielt die Rede bei einer Preis-Gala einer Menschenrechtsorganisation in New York.