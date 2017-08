Mickey Rourke lobt Til Schweiger als "fantastischen Regisseur"

Der Schauspieler Mickey Rourke ("Machete") hält seinen Kollegen Til Schweiger ("Keinohrhasen") für ein außergewöhnliches Regie-Talent. "Für mich ist er der talentierteste Regisseur, dem ich seit Darren Aronofsky ("Black Swan", "Requiem For A Dream") begegnet bin", sagte der 64-Jährige der "Bild". "Es kommt selten vor, dass jemand ein großartiger Schauspieler ist und auch ein fantastischer Regisseur." Rourke ist derzeit für Dreharbeiten zum Episodenfilm "Berlin, I love you" in der deutschen Hauptstadt. Regisseur bei der Folge mit Rourke ist Til Schweiger. "Ich habe bei Tils Projekt blind zugesagt", sagte der US-Amerikaner.

"Lieber Freund" Til Schweiger

Am Donnerstag hatte sich Rourke auf Instagram über einen seiner Dialoge beschwert und so Gerüchte über einen Streit mit Schweiger ausgelöst. "Das Konzept ist großartig, aber der Dialog ist geschrieben wie von einem Sechstklässler, der noch nie mit einem Mädchen gesprochen hat", hatte Rourke geschrieben - aber auch, dass er sich für seinen "lieben Freund" Til Schweiger "den Arsch aufreißen" wolle. Nach Angaben der Zeitung wandte sich der Schauspieler nun an "Bild", um klarzustellen, was er von Schweiger hält.



Nach Informationen des Blattes sind neben Rourke weitere internationale Stars wie Orlando Bloom, Jared Leto, Patrick Dempsey und Renee Zellweger an dem Filmprojekt beteiligt - Dempsey und Zellweger sollen dabei demnach sogar ihr Regiedebüt geben.