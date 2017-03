Netflix will Orson Welles letzten Film beenden

Mit einem neuen Projekt zieht Netflix die Aufmerksamkeit vieler Filmfans auf sich: Der Streamingdienst plant die Vollendung von Orson Welles' letztem Werk. Die Produktion von "The Other Side of the Wind" begann vor mehr als 45 Jahren, Finanzierungsprobleme hielten Welles von der Fertigstellung ab.

Der Regisseur und Schauspieler starb 1985, ohne den Film auf die Leinwand gebracht zu haben. Jetzt hat Netflix die Hollywood-Satire "The Other Side of the Wind" für sich entdeckt. Das US-amerikanische Unternehmen will den Film zu Ende produzieren und veröffentlichen. Der Streaming-Anbieter werde die globalen Rechte erwerben und dessen Restauration und abschließende Produktion übernehmen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Streamingdienst arbeitet mit Welles-Kollegen zusammen

Frank Marshall, Produzent des Streifens setzt sich seit Jahren dafür ein, dass das Material nicht umsonst gedreht wurde. Er sei "sehr dankbar" für den Einsatz von Netflix, der es ermögliche, "endlich in den Schnittraum zu gehen und Orsons letzten Film zu vollenden". Welles hatte das Drehbuch zusammen mit seiner Partnerin, der Schauspielerin Oja Kodar geschrieben. Sie spielte auch in dem Film mit, ebenso wie Peter Bogdanovich, Huston und Hopper.

In "The Other Side of the Wind" geht es um die letzten Tage eines Regisseurs, der um ein Comeback kämpft. Netflix und Marshall arbeiten bei der Vollendung des Streifens auch mit dem mittlerweile 77-jährigen Bogdanovic zusammen. Orson Welles, der auch selbst Schauspieler war, ist unter anderem für seine Filme "Citizen Kane" und "Im Zeichen des Bösen" bekannt. Als Schauspieler bleibt er vor allem für seine Rolle in "Der dritte Mann" in Erinnerung.