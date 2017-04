Regie-Duo für «Captain Marvel»-Verfilmung gefunden

Frauen-Power für die Comic-Verfilmung «Captain Marvel»: Oscar-Preisträgerin Brie Larson (27, «Raum») steht bereits seit einer Weile für die Rolle von Hollywoods neuer Superheldin fest.

Nun stellt das Marvel-Studio dem Star die Regisseurin Anna Boden (40) zur Seite. Boden werde gemeinsam mit ihren Kollegen Ryan Fleck (40) den Film inszenieren, gaben die Produzenten am Mittwoch bekannt.

Die Powerfrau Carol Danvers alias Captain Marvel ist eine Pilotin mit Superkräften. Das Drehbuch wird von den Autorinnen Nicole Perlman («Guardians Of The Galaxy») und Meg LeFauve («Alles steht Kopf») geschrieben. Der Film soll im März 2019 in die Kinos kommen.

Boden und Fleck wurden als Drehbuchautoren des Independent-Hits «Half Nelson» (2006) mit Ryan Gosling bekannt. Fleck führte auch Regie. 2015 inszenierte das Duo das Glücksspieldrama «Mississippi Grind» mit Ryan Reynolds und Ben Mendelsohn.

Larson gewann 2016 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für «Raum». Zuletzt war sie mit Tom Hiddleston und Samuel L. Jackson in dem King-Kong-Film «Kong: Skull Island» zu sehen.