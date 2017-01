Toni Erdmann ist für den Oscar nominiert. Der Film der deutschen Regisseurin Maren Ade tritt in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" an. Das gab die Akademie in Los Angeles bekannt. Vor zehn Jahren holte diesen Titel zuletzt "Das Leben der Anderen" nach Deutschland. Produzent Jonas Dornbach freute sich am Dienstag sichtlich über die Nominierung. O-TON "TONI ERDMANN" PRODUCER, JONAS DORNBACH "Wir sind natürlich total glücklich. Es ist natürlich eine unglaubliche Anerkennung für eine Arbeit, in die wir sieben Jahre unseres Herzblutes gesteckt haben. Es war ein langer Weg. Manchmal auch etwas stolperlich muss man sagen." "Toni Erdmann" wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bei den Golden Globes und in Cannes hatte die Filmemacher allerdings das Nachsehen. Ein Oscar käme da gerade recht. Die Verleihung findet am 26. Februar statt.