Falscher Film: Selbst die Stars waren komplett verwirrt

Da standen sie auf der Bühne, die Macher von "La La Land" und hielten den Oscar für den besten Film in den Händen. Es ist traditionell die letzte und wichtigste Kategorie, die vergeben wird. Der Produzent Jordan Horowitz hatte gerade seine Dankesrede beendet, als hinter ihm Unruhe ausbrach. Emma Stone sprach verwirrt mit ihrem Nebenmann, plötzlich kamen immer mehr Leute auf die Bühne. Horowitz drehte sich um, merkte, was los war und sagte nur: "'Moonlight' hat gewonnen". Bitte was?

Es war der größte Fauxpas in der Geschichte der Oscar-Verleihung. Noch nie wurde in so einer wichtigen Kategorie der falsche Sieger genannt. Aber genau das ist passiert: Statt Damien Chazelles Musical, ist Barry Jenkins Drama "Moonlight" der eigentliche Sieger.

Verwirrung auf allen Seiten: Wie kam es zur der Verwechslung?

Kurz dachte man, Horowitz wolle den Preis nicht annehmen und stattdessen die häufige Nicht-Würdigung schwarzer Künstler anprangern - ähnlich wie Adele es kürzlich bei den Grammys zugunsten von Béyonce getan hat. Doch es handelte sich schlicht um eine Verwechslung. "Das ist kein Witz", sagte Horowitz und hielt die Karte mit dem richtigen Gewinner in die Kamera.

Warren Beatty, der gemeinsam mit Faye Dunaway den falschen Sieger verkündet hatte, versuchte, die Situation zu erklären. "Auf dem Zettel stand 'Emma Stone/La La Land' - deshalb habe ich so lange gezögert. Ich wollte gar nicht lustig sein", sagter er. Der Preis für die beste Schauspielerin war wenige Minuten zuvor verliehen worden. Beatty und Dunway hatten dann das Verkünden hinausgezögert, was für Lacher im Publikum sorgte. Dunaway nahm schließlich den Zettel und las nur den Filmtitel vor.

Emma Stone weiß nicht, wovon Warren Beatty spricht

"Ich weiß nicht, was passiert ist, ich hatte meinen 'Beste Schauspielerin'-Zettel die ganze Zeit in der Hand", sagte Emma Stone hinterher im Pressezentrum laut amerikanischen Medien. Gab es wirklich zwei Umschläge?



Laut "USA Today" habe der Sachverständige von PriceWaterhouseCoopers backstage gerufen, dass Beatty den falschen Umschlag mitgenommen habe. Auch "Moonlight" Regisseur Barry Jenkins spricht von mehreren Zetteln. "Sowas passiert. Ich hab aber zwei Zettel gesehen", sagte er nach der Verleihung. Und freute sich trotzdem - obwohl er und sein Team durch die Panne gar nicht richtig aufgerufen wurden. "Es ist schade, dass es so passiert ist. Aber wir haben verdammt nochmal für den besten Film gewonnen", sagte er.

Und auch Verliererin Emma Stone fand etwas Gutes an der unglücklichen Situation: "War das der verrückteste Oscar-Moment aller Zeiten? Cool", kommentierte die frisch-gebackene Oscar-Gewinnerin.