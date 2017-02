Peinlicher geht es kaum - die unglaubliche Oscar-Panne im Video

Schock und peinliche Berührtheit bei der Oscarverleihung. Denn wie immer hieß es "and the winner is..." oder etwas doch nicht? "Das ist kein Witz, Moonlight hat ist der "Beste Film" Eine peinliche Panne, Laudator Warren Beatty hatte wohl den falschen Umschlag bekommen.Nicht dwer Musical-Film "La La Land" wurde "Bester Film", tatsächlich ging der Academy Award an den Film "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins: "Es ist wahr, das ist kein Fake. Wir waren mit allen hier so lange unterwegs, es war toll, meine Liebe aber auch an "La La Land" und an alle...". Moonlight hatte dem Favoriten auch den Oscar für das Beste Drehbuch weggeschnappt. "La La Land" war trotz allem der große Gewinner des Abends. Preise gab es u.a. für die beste Kamera, die beste Filmmusik und den besten Filmsong. Regisser Damien Chazelle bekam einen Oscar, ebenso Hauptdarstellerin Emma Stone: "Ich muss noch wachsen, lernen und mehr arbeiten, aber this ist ein schönes Symbol dafür die Reise fortzusetzen. Casey Affleck bekam den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Leistung in "Manchester by the sea". "Mann, ich wünschte ich hätte etwas Größeres, etwas Bedeutenderes zu sagen. Ich bin wirklich stolz Teil dieser Gemeinschaft zu sein." Neben Moonlight war es eine Nacht für afro-amerkanische-fokussierte Filme. Viola Davis und Mahershala Ali erhielten für Leistungen als Nebenrollen einen Oscar. 2017 war in diesem Sinne ein starker Kontrast zum letzten Jahr, wo nur weiße Schauspieler nominiert gewesen waren. In der Nacht auf Montag wurde in Los Angeles der wohl wichtigste Filmpreis vergeben. Zum 89. hieß es bei den Oscars "and the winner is...". Der deutliche Favorit in diesem Jahr der Musical-Film "Lal Lal Land. 14 mal war er für einen Academy Award nominiert. Am Ende wurde es sechs Oscars. Allerdings konnt der Musical-Film nicht den Preis als "Bester Film" einheimsen. Denn bei der Auszeichnung dieser Kategorie kam es zu einer Panne. Zuerst wurde"La La Land" zwar wurde als "Bester Film" durch Laudator Warren Beatty ausgerufen. Doch er hatte sich verlesen, denn tatsächlich ging der Academy Award an den Film "Moonlight". Moonlight ist ein Filmdrama, dass die Geschihcte eines jungen, homosexuellen afro-amerikanischen Mannes erzählt. Der Film ist in drei Kapitel unterteilt und beleuchtet das Leben in drei prägenden Lebensabschnitten. "La La Land" war trotz allem der große Gewinner des Abends. Preise gab es u.a. für die beste Kamera, die beste Filmmusik und den besten Filmsong. Damien Chazelle bekam für seine Regiearbeit in La La Land einen Academy Award und geht gleichzeitig in die Geschichtsbücher des Filmpreises ein. Der 32-Jährige ist der jüngste Filmemacher der einen Regie-Oscar gewinnen konnte. Den Preis als Beste Hauptdarstellerin kassierte Emma Stone für ihre Rolle in dem Musik-Film ein. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" zeichnete die Akademie Casey Affleck für seine Leistung in dem Film "Manchester by the sea" aus. Im Vorfeld war mit Spannung erwartet worden, ob und wie sich Hollywood zu US-Präsident Donald Trump äußern wurde. Doch außer einigen Andeutungen von Moderator Jimmy Kimmel hielten sich die Filmstars mit direkter Kritik an Tump weitestgehend zurück. Die deutschen Oscarträume wurden nicht erfüllt. Der deutsche Film "Toni Erdmann" musste sich in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" dem iranischen Beitrag "The Salesman" geschlagen geben.