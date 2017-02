"Haben die Russen jetzt die Oscars gehackt?"

Mit der Kategorie „Bester Film“ geht die diesjährige Oscarverleihung in die Geschichte ein“: Die Laudatoren Warren Beatty und Faye Dunaway verkünden den falschen Sieger. Erst als das komplette „La La Land“-Team auf der Bühne steht, fällt der Fehler auf. Tatsächlicher Gewinner ist „Moonlight“. Sofort ist das Internet voll von Reaktionen: Tweets wie #fakenews oder #alternativenews füllen Online-Plattformen mit Bildern und Texten. Facebook- und Twitternutzer belächeln die diesjährigen Oscars.

Selbstbestimmte Gewinner werden online für die verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Aber auch politisch gibt es keine Grenzen: Kritik an Donald Trump wird online ausgeübt. Neben all den Späßen und Parodien steht jedoch eins fest: Das Team von „Moonlight“ wird diese Oscarverleihung so schnell nicht vergessen.