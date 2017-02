Oh my God! Schreiben Sie Ihre eigene Oscar-Dankesrede

Es ist der magische Moment: Der Presenter auf der Bühne öffnet den Umschlag, wirft einen kurzen Blick auf die darin enthaltene Karte - und liest dann Ihren Namen vor. Applaus ertönt, die Scheinwerfer flammen auf, alle Augen sind jetzt auf Sie gerichtet. Und alle erwarten mit Spannung die 45-sekündige Dankesrede, die Sie nun halten werden.

In der langen Historie haben die Oscar-Gewinner die Redezeit für ganz unterschiedliche Botschaften genutzt. Manche dankten ihrer Familie, andere ihren Lehrern. Regisseur Michel Hazanavicius wiederum berücksichtigte 2011 den Jack-Russel-Terrier "Uggie", der in seinem Film "The Artist" eine tragende Rolle hatte. In diesem Jahr ist zu erwarten, dass neben den Dankesworten einige politische Statements mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump abgegeben werden.

Verfassen Sie Ihre eigene Oscar-Dankesrede

Wir haben aus Daten zu historischen Reden einen Generator gebaut, der Ihnen beim Verfassen Ihrer eigenen standesgemäßen Dankesworte hilft. Das Ergebnis zeigt außerdem, welcher Hollywoodstar in der Vergangenheit dieselben Themen für seine Danksagung ausgewählt hat wie Sie.

Als Inspirations- und Datenquelle diente das Projekt "Thank the Academy" von Rebecca Rolfe.