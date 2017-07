Neuer Coppola-Film: Colin Farrell, ein Stück Fleisch allein unter Frauen

Es braucht nur wenige Minuten von "Die Verführten" bis klar wird: Dies ist ein Sofia-Coppola-Film. Die Regisseurin versteht es, jedem ihrer Werke ihren eigenen Stil zu verleihen. Gleich von der ersten Sequenz geht sowohl etwas Faszinierendes, als auch Bedrohliches aus: Die kleine Amy (Oona Laurence) zieht pfeifend durch den Wald und trifft beim Pilzesammeln auf den verwundeten Soldaten John (Colin Farrell). Draußen tobt der amerikanische Bürgerkrieg, doch die Schülerin nimmt den Nordstaatler mit in ihr Mädchenpensionat im amerikanischen Süden. Dort entbrennt unter den Frauen und Mädchen ein Wettstreit um die Aufmerksamkeit des attraktiven Soldaten - wer darf ihn gesund pflegen?

Coppola ist die Königin der Atmosphäre: Bei ihr sitzt jedes Bild, jedes Accessoire, jede Haarsträhne so stilsicher und ästhetisch, dass allein der Anblick den Zuschauer schon in den Bann zieht. Und trotzdem schafft sie es in "Die Verführten", dem oberflächlichen Spektakel Tiefe zu geben. Denn spannend ist, wie die 46-Jährige konsequent die weibliche Gruppendynamik beschreibt.

Die auf den ersten Blick harmlose Welt der Frauen wirkt auf den verwundeten John erst wie ein Glücksfall - mit Blicken, Gesten, schönen Kleidern buhlen sie um ihn, sticheln gegeneinander. Doch schnell wird der einzige Mann im Film zum bloßen Objekt. Hier läuft vor allem Nicole Kidman als gestrenge Schulleiterin zu Hochform auf.

Coppola mischt Thriller und Komödie

Dabei sind die ungelenken Flirtversuche der Frauen und die bissige, oft heuchlerische Solidarität untereinander stark komisch angelegt: Die Regisseurin wandelt sicher zwischen Genre-Grenzen, lässt mal Komödie, mal Drama, mal Thriller durchblitzen.

Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde Coppola für den Film bereits mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet - übrigens erst als zweite Frau in der 70-jährigen Geschichte des Festivals. Denn noch immer schaffen es viel zu wenige Frauen, sich im männerdominierten Filmgeschäft durchzusetzen. Coppola, die mit ihrem Vater Francis Ford Coppola von Anfang an einen erfahrenen Produzenten und Förderer im Rücken hatte, ist da die priviligierte Ausnahme.

Umso schöner, dass sie sich häufig auf weibliche Charaktere konzentriert und ihre Musen um sich schart. Wie auch in "Somewhere" arbeitet sie für "Die Verführten" wieder mit Elle Fanning zusammen. Sie darf den flirtenden Teenager Alicia geben. Und mit Kirsten Dunst - hier die zugeknöpfte, depressive Lehrerin Edwina, - hat sie schon "The Virgin Suicides" und "Marie Antoinette" gedreht. Mit nur 94 Minuten ist "Die Verführten" außerdem angenehm kurz gehalten und überzeugt mit einem großartigen Finale.

"Die Verführten" von Sofia Coppola läuft ab dem 29. Juni im Kino