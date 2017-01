So heißt der neue "Star Wars"-Film

Viele Filmfans warten schon ungeduldig auf den 14. Dezember. Dann soll der achte Teil von George Lucas' " Star Wars"-Saga in die Kinos kommen. Jetzt wurde bekannt, wie der Film heißen soll: "Star Wars: The Last Jedi" ("Der letzte Jedi") ist der Titel des neue Weltraumabenteuers. Die ursprünglich für Mai 2018 geplante Episode VIII kommt aufgrund des gewaltigen Erfolgs des siebten Teils früher in die Kinos: Die Ausstrahlung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" wurde um ein halbes Jahr vorgezogen.

Episode VII lief im Dezember 2015 in den Kinos und erzielte einen weltweiten Umsatz von mehr als zwei Milliarden Dollar. Nur drei Filme haben diese Marke geknackt - neben "Das Erwachen der Macht" waren das "Avatar" und "Titanic". Der Film endete damit, dass sich die weibliche Hauptfigur Rey (Daisy Ridley) aufmacht, den letzten Jedi zu suchen: Luke Skywalker. In der letzten Szene findet sie ihn und bietet ihm ihr Lichtschwert an. Dem Titel des achten Teils zu urteilen, wird Skywalker in dem neuen Film eine große Rolle spielen.

Die Vorgeschichte der "Star Wars"-Saga

Auch bezüglich eines anderen Films aus George Lucas' Ideenwelt gibt es Neuigkeiten. Neben den klassischen "Star Wars"-Filmen produziert Disney seit vergangenem Jahr auch eine sogenannte Anthology-Reihe. Filme aus dem "Star Wars"-Universum, die Einzelfiguren oder bestimmte Episoden näher beleuchten. Im Dezember 2016 feierte mit "Rogue One" das erste Anthology-Werk Premiere. Erzählt wird darin eine Geschichte, die sich unmittelbar vor Episode IV zugetragen hat. Der Film zeigt, wie die Rebellen die Pläne für den Todesstern erbeutet haben, den Luke Skywalker zerstören wird.

Im Mai 2018 soll ein Film über die Vorgeschichte des Rebellenkämpfers Han Solo in die Kinos kommen. Hier ist inzwischen eine wichtige Personalie bekannt geworden: Woody Harrelson soll dessen Mentor spielen. In den "Star Wars"-Filmen wird Han Solo von Harrison Ford verkörpert, in dem neuen Film wird er von Alden Ehrenreich dargestellt.