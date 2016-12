Los Angeles, 16.12.16: Der weiße Hai, E.T., Indiana Jones und Jurassic Park Das sind wirklich nur einige der ganz großen Filme von Steven Spielberg Er ist die Regie-Legende schlechthin Und feiert jetzt seinen 70. Geburtstag Aber ans Aufhören denkt der Oscarpreisträger absolut nicht «Ich werde bis an mein Lebensende Regie führen» Wenn er nicht gerade das Zepter in der Hand hält, mischt er als Produzent mit Wir dürfen also noch eine Menge vom ganz Großen erwarten