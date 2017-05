"The Dark Tower", die Verfilmung der Romane von Stephen King, kommt im August 2017 in Deutschland in die Kinos. Nun ist ein neuer Trailer zum Film erschienen, der viel Endzeitstimmung und noch mehr Action verspricht. Idris Elba spielt "The Gunslinger" Roland Deschains, der Rache nehmen will am "Mann in Schwarz" - gespielt von Matthew McConaughey - , weil der seine Welt und sein Glück zerstört hat. Begleitet wird der Revolverheld von einem Jungen, der versucht, die Erde zu retten. Doch beide Ziele lassen sich nicht gleichzeitig erreichen. Entweder die eine Welt geht unter oder die andere. "The Dark Tower" zeigt den Thriller-Autor Stephen King von seiner finstersten Seit. Aber auch Action-Fans kommen auf ihre Kosten.