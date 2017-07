Til Schweiger spielt im Action-Kracher mit Charlize Theron mit

Zuletzt tauchte der Name Til Schweiger häufig im Zusammenhang mit seinen diversen gastronomischen Unternehmungen auf. Da war die Eröffnung seines Restaurants "Barefood Deli" Ende vergangenen Jahres in Hamburg. Die darauf folgende Medienposse um sein angeblich zu teures Wasser. Und schließlich die Eröffnung seines "Barefoot Hotels" am Timmendorfer Strand in diesem Mai.

Da schon seit längerem keine Folgen mit "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller ausgestrahlt worden sind, konnte man beinahe vergessen, dass der Wahl-Hamburger in erster Linie Schauspieler ist. Und dazu noch ein sehr erfolgreicher, der nicht nur zu den gefragtesten deutschen Filmschaffenden gehört, sondern auch in den USA gern gebucht wird.

Til Schweiger bei der Weltpremiere in Berlin

Nachdem Schweiger bereits in mehreren Hollywood-Produktionen vor der Kamera stand und sogar mit Quentin Tarantino gearbeitet hat, ist er bald in dem Action-Kracher " Atomic Blonde" in den deutschen Kinos zu sehen. Der Film feierte am Montagabend in Berlin Weltpremiere - und einige der Stars des Films waren dazu in die deutsche Hauptstadt gekommen.



Darunter Hauptdarstellerin Charlize Theron, die in der 30 Millionen Dollar teuren Graphic-Novel-Verfilmung die Agentin Lorraine Broughton spielt. Die prügelt sich durch das Berlin des Jahres 1989. Kurz vor dem Mauerfall muss die Spionin brisante Informationen aus der geteilten Stadt besorgen. Der Trailer gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das, was den Zuschauer erwartet: deftige Prügelszenen, spektakuläre Verfolgungsjagden, bleihaltige Schusswechsel und eine Prise Erotik.





Auch Til Schweiger ist in dem dreiminütigen Clip kurz zu sehen. Er spielt einen Uhrmacher. Der Film ist hochkarätig besetzt, in weiteren Rollen sind unter anderem James McAvoy ("Abbitte"), John Goodman ("The Big Lebowski") und Sofia Boutella zu sehen.



"Atomic Blonde" ist ab dem 24. August in den deutschen Kinos zu sehen. Wetten, dass danach niemand über Schweigers Restaurant spricht?