Toni Garrn spielt Mordopfer im Pistorius-Fall

Das deutsche Supermodel Toni Garrn scheint sich gerade ein zweites Standbein als Schauspielerin aufzubauen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die gebürtige Hamburgerin ihren Fans nun mit, dass sie eine Rolle in dem Film "Edge of the Blade" übernommen habe, der Verfilmung des spektakulären Pistorius-Falls, der im Februar 2013 hohe Wellen schlug.



Der Südafrikaner Oscar Pistorius, sechsfacher Goldmedaillen-Gewinner bei den Paralympics, hatte seine Freundin Reeva Steenkamp in seinem Haus in Pretoria umgebracht. Die tödlichen Schüsse gab er durch die Tür des Badezimmers ab, in dem sich das Model verschanzt hatte.

Toni Garrn spielt das südafrikanische Model

In einem Aufsehen erregenden Prozess wurde Pistorius zunächst vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen und lediglich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Im Berufungsprozess wurde der Sportler schließlich des Mordes mit verminderter Tötungsabsicht für schuldig befunden und letztlich zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Toni Garrn soll in dem Film die Rolle der Reeva Steenkamp übernehmen - die wie sie beruflich als Model gearbeitet hat. "Endlich ist die Nachricht draußen", verkündete die 25-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Kanal: "Der Film, an dem ich den ganzen Monat in Atlanta gearbeitet habe, war 'Edge of the Blade', die tragische, wahre Geschichte von Oscar Pistorius und Reeva Steenkamp."



Finally the news is out 🙏🏼The movie I was working on all month in Atlanta was "Edge of the Blade," the tragic true story of Oscar Pistorius and Reeva Steenkamp. The killing of this bright, intelligent and beautiful soul moved me a lot back in 2013 when it happened and I'm extremely honored to be playing Reeva in this feature. All my love goes out to Reeva and her family who have been in my mind constantly since audition day one❤️ Details on where and when you can watch the result, are in the making. Ein Beitrag geteilt von TONI GARRN (@tonigarrn) am 9. Jul 2017 um 8:23 Uhr

Deren Tod habe sie 2013 sehr bewegt, schreibt Garrn, und sie fühle sich sehr geehrt, das südafrikanische Model spielen zu dürfen. Gleichzeitig gedachte sie der Toten und ihrer Angehörigen: "Meine Liebe geht an Reeva und ihre Familie, die vom ersten Tag der Dreharbeiten an in meinen Gedanken waren", schrieb die Deutsche.

Für Toni Garrn ist es nicht die erste Rolle: Sie hat bereits in der Serie "You Are Wanted" von Matthias Schweighöfer mitgewirkt, die seit März auf der Streaming-Plattform Amazon Prime abrufbar ist. Wann der Pistorius-Film in Deutschland zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.