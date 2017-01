"xXx"-Vin Diesel bringt Action in die Kinos

Am Donnerstag laufen traditionell die neuen Filme in deutschen Kinos an. Ab dem 19. Januar ist für verschiedene Geschmäcker was dabei: "xXx"-Action mit Vin Diesel, Hochspannung mit Kirsten Stewart oder ein Familiendrama mit Casey Affleck und Michelle Williams flimmern über die Leinwand. Junge Kinofans können die Fortsetzung des Trickfilms "Ritter Rost" besuchen.

Spannung mit "xXx" und zwei Thrillern

"xXx: Die Rückkehr des Xander Cage": Mit seinem muskelbepackten Körper ist Vin Diesel prädestiniert für Actionfilme - immerhin kann er da ordentlich zulangen und mit vollem Einsatz gegen das Böse kämpfen. Dazu gehört auch seine Rolle als "Triple X": ein Extrem-Sportler, der als Agent angeheuert wird. Der erste Film "xXx - Triple X" im Jahr 2002 war so erfolgreich, dass 2005 eine Fortsetzung folgte. Nun kommt "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage". Darin wird der unkonventionelle Agent Diesel wieder einmal gebraucht, immerhin bedroht eine neuartige Waffe die Menschheit.

"Personal Shopper": Maureen ist Personal Shopper in Paris. Sie kauft für eine berühmte Frau Kleider ein. Doch mag sie weder ihre arrogante Kundin, noch ihren Job. In Paris ist sie nur, weil sie versucht, mit ihrem gestorbenen Zwillingsbruder in Kontakt zu treten. Plötzlich tauchen anonyme SMS auf ihrem Handy auf, die sie verunsichern und verfolgen. Mit "Personal Shopper" hat der französische Regisseur Olivier Assayas einen Thriller gedreht, für den er erneut Kristen Stewart als Maureen und Lars Eidinger als Journalist vor die Kamera holte. Mit den beiden Darstellern drehte Assayas im Jahr 2014 bereits "Die Wolken von Sils Maria".

"Die Hölle": Der aus Wien stammende Regisseur Stefan Ruzowitzky hat bisher mit Filmen wie "Die Siebtelbauern" und "Anatomie" auf sich aufmerksam gemacht - und dem mit einem Oscar prämierten "Die Fälscher". Nun erzählt Ruzowitzky in "Die Hölle" von einer in Wien lebenden, mit großer Leidenschaft dem Thai-Boxen verfallenen und hart trainierenden jungen Frau. Eines Tages aber gerät Özges Leben völlig durcheinander, nachdem sie in einem Nachbarhaus Zeugin eines Mordes geworden ist. Der Serienmörder trachtet daraufhin auch Özge nach dem Leben. Tobias Moretti und Violetta Schurawlow sind auch mit dabei.

Dramen und Kinderunterhaltung im Kino

"Verborgene Schönheit": Will Smith spielt Howard, den Chef einer erfolgreichen Werbeagentur. Nach dem Tod seiner kleinen Tochter zieht er sich zurück. Nur in Briefen, die er an "Liebe", "Zeit" und "Tod" adressiert, versucht er, die Tragödie zu verarbeiten. Um den einsilbigen Howard ins Jetzt zurückzuholen, engagieren seine Kollegen ein Schauspieler-Trio: Amy, gespielt von Keira Knightley, Raffi und Helen Mirren in der Rolle der Brigitte sollen als die Allegorien in Howards Alltag auftauchen und ihn dazu bewegen, seine fatalistische Weltsicht abzulegen. In weiteren Rollen sind Kate Winslet und Edward Norton zu sehen.

"Manchester by the Sea": Eine bewegende Geschichte und eine hochkarätige Besetzung machen das ruhig erzählte Familiendrama "Manchester by the Sea" zu einem starken Kinoerlebnis. Casey Affleck spielt einen Hausmeister in Boston, der nach dem Tod seines älteren Bruders, dargestellt von Kyle Chandler, in sein kleines Heimatdorf am Meer zurückkehren muss. Dort wird er mit dem 16-jährigen Sohn des Verstorbenen und mit einer alten Familientragödie konfrontiert. Der Newcomer Lucas Hedges, 20, als Sohn und Michelle Williams als Ex-Ehefrau haben starke Nebenrollen. Kenneth Lonergan ("You Can Count On Me") schrieb das Skript und führt Regie.

"Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott": Ritter Rost hat eine rettende Idee. Da der König pleite ist und seine teuren Ritter entlassen will, inszeniert Rösti einen Schaukampf mit dem Feuerzangenbruder: Die Ritterfreunde wollen einen Sieg gegen den Drachen vortäuschen. Das wäre schließlich der Beweis, dass die Ritter unverzichtbar sind! Aber der Plan geht schief. So werden die Ritter gefeuert, der König dankt ab, und Prinzessin Magnesia errichtet einen Polizeistaat. Gemeinsam mit dem König wollen die Ritter das korrupte Regime zu Fall bringen. Dabei geraten sie in ungeahnte Schwierigkeiten.