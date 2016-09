Jude Law, Vince Vaughn und Mel Gibson sorgten am Wochenende für ordentlich Startrubel beim Filmfest in Venedig. Law präsentierte sich in einer neuen TV-Serie als erster US-amerikanischer Papst. Trailer «Der junge Papst» Außer Konkurrenz stand die Premiere von Mel Gibsons neuem Film «Hacksaw Ridge», ein religiös aufgeladenes Kriegsdrama mit Andrew Garfield und Vince Vaughn. Trailer «Hacksaw Ridge» Die Filmfestspiele laufen noch bis zum 10. September, dann wird die begehrte Trophäe, der Goldene Löwe, verliehen.