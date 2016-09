Kaum ein Teil des weiblichen Körpers wurde noch nicht auf den roten Teppichen dieser Welt enthüllt. Mit einem entblößten Busen schockiert man niemanden mehr. Aber vielleicht mit einer Vagina? Das dachten sich wohl die Models Giulia Salemi and Dayane Mello. Zum Internationalen Filmfestival in Venedig erschienen die beiden in Kleidern, die kaum ihre Geschlechtsteile bedeckten.

Die Schlitze an ihren Abendroben reichten nicht nur bis oberhalb des Gürtels und waren auch nicht wie sonst üblich an der Seite platziert, sondern vorn. So präsentierten die beiden Damen der Weltöffentlichkeit ihre nackten Schambeine und waren den ganzen Abend über redlich bemüht, wenigstens vor ihre intimsten Körperstelle einen Stofffetzen zu halten. Dayane Mello trug ein knallpinkes Exemplar mit Bauschärmeln. Giulia Salemi entschied sich für etwas Tiefdekolletiertes in Orange.

Da gerieten Jude Law und sein Film "The Young Pope", zu dessen Premiere die beiden Modells am Samstagabend erschienen sind, fast in Vergessenheit.

Der Designer der Schlitz-Kleider kam selbst in einer dunklen Sonnenbrille zur Premiere.