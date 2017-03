Martin Schulz hat einen neuen Spitznamen

Der Zeichner Nel alias Ioan Cozacu wurde in Cluj-Napoca (Klausenburg, Rumänien) geboren, lebt und arbeitet in Erfurt. Seit 1984 ist er freischaffender Cartoonist und seit 2014 für die politische Karikatur im stern zuständig.

Nel studierte von 1973 bis 1978 an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle (Saale). Er lebt und arbeitet in Erfurt. Er arbeitet für verschiedene Verlage wie Eulenspiegel, Altberliner, Mitteldeutscher, Weißer Stein, Lappan, Liszt, Weymann-Bauer, Eichborn. Außerdem arbeitet er an verschiedenen Zeitungen und Magazinen mit, darunter an der TLZ, der WAZ, der ADZ, der taz sowie am Eulenspiegel. Ioan Cozacu ist Gründungsmitglied der Cartoonfabrik Köpenick.