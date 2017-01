Tobias Schülert

Schon zu Schulzeiten wollte Tobias Schülert einfach nur alle zum Lachen bringen. Doch irgendwann wurde es ernst mit dem Lustigsein. Um genau zu sein in New York. Dort entdeckte Schülert während eines Praktikums bei stern-Zeichner Til Mette seine Leidenschaft für alles, was mit Bildwitz und Humor zu tun hat. Zurück in Deutschland studierte er visuelle Kommunikation in Bielefeld, fertigte Zeichentrick-Animationsfilme an. Schon damals nutzte Schülert das Internet als Plattform, um Witziges in die Welt zu tragen und Witziges zu bekommen. Bevor sein Weg ihn letztendlich zum stern führte, machte er als Praktikant einen Abstecher zum Satiremagazin "Titanic". Neben seinem Studium veröffentlichte er dort in unregelmäßigen Abständen seine Cartoons. 2006 dann der vorläufige Höhepunkte seiner Karriere: Auf der Frankfurter Buchmesse wird er mit dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet. Daraufhin ging er als Autor zu Carlsen Comics, wo er sein erstes Buch "Wasserlachen" herausbrachte.

Heute ist Tobias Schülert Cartoonist und Humor-Redakteur beim stern.