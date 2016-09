Wenn plötzlich alle Frauen oversized Coats tragen, junge Männer sich Vollbärte wachsen lassen, kleine Mädchen beim Anblick des Teenie-Stars Austin Mahone Schnappatmung bekommen, Männer ohne Vollbärte auch alle anderen Körperhaare entfernen, Fans nächtelang für ein völlig überteuertes Apple-Produkt Schlange stehen. Wenn Landleben plötzlich Lustgefühle auslöst, Car-Sharing hipper ist als Autokauf, vegane Ernährung zum intellektuellen Outfit gehört, "Nachhaltigkeit" zum Lieblingsbegriff aufsteigt, Vampire und Sado-Masochisten die Literatur Charts stürmen - dann wissen wir: Ein Trend ist da!

Was für ein gefundenes Fressen für einen Cartoonisten. Die vier stern-Zeichner Mette, Haderer, Tetsche und Schülert haben zeitgeistige Strömungen schon immer dokumentiert und analysiert. In der Ausstellung "Voll im Trend" präsentieren sie auf vielfältige Art und Weise was gestern war und heute ist - und was übermorgen vielleicht sein könnte.