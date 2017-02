Die SPD macht auf dicke Hose

Och... is# alles Sache der Gewohnheit! Dass alle meine Kinder und deren Freunde handysüchtig sind, fällt mir gar nicht mehr auf, weil ich selber handysüchtig bin. Praktisch!

Komisch... wenn man morgens den Laptop aufmacht und einem die täglichen Trumpiaden zum Frühstück entgegenfliegen, vermisst man den ganzen Mist plötzlich, wenn der Präsident mal einen Tag Pause macht.

Wenn abends nix im Fernsehen läuft, läuft Talkshow. Und wenn nix in der Talkshow läuft, dann sitzt da so ein Simpel von der AfD auf Wolfgang Bosbachs Stuhl in dieser Talkshow. (Hätte Wolfgang Bosbach das gewollt?)

Ich habe mich schon an die Wölfe in Norddeutschland gewöhnt. Auch, dass sie mir am Wurststand im Supermarkt das letzte Stück Lammkotlett vor der Nase wegschnappen.



Wenn man ein paarmal erlebt hat, wie in den USA fünfjährige in Handschellen abgeführt werden, bekommt man ganz neue Ideen für den erzieherischen Umgang mit den eigenen Kindern...



Wie die SPD jetzt mit Martin Schulz auf dicke Hose macht, das kennen nur Sozialdemokraten, die sich an Herbert Wehner erinnern können. Und der ist auch tot.