Für 100 Millionen Dollar? Wiederentdecktes Gemälde von Da Vinci wird versteigert

In der Kunstwelt ist es eine Sensation, für das Auktionshaus Christie dürfte es ein Geldsegen sein. Denn Mitte November soll dieses Gemälde versteigert werden. Doch es ist nicht irgendein Bild, sondern ein original des Genies Leonardo Da Vinci mit dem Titel, Salvator Mundi, Retter der Welt. Jahrelang war es in Privatbesitz, und war gar nicht als Original bekannt. Doch 2005 tauchte es bei einer kleinen Auktion in den USA auf, und die neuen Käufer ließen das Bild restaurieren und später aufgezogene Farbschichten entfernen, erzählt Christie's Experte Alan Wintermute die abenteuerliche Geschichte des Bildes: "Und zu diesem Zeitpunkt begann man zu verstehen, dass das eines der verlorenen Originale von Leonardo Da Vinci sein könnte, von dessen Existenz lange bekannt war, aber alle davon ausgingen, dass es zerstört worden sei." Das Gemälde das Jesus Christus darstellt, wird unter Experten auch die männliche Mona Lisa genannt, Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen. Für wie viel Millionen Dollar es unter den Hammer kommt ist auch den Experten nicht klar: "So etwas gab es noch nie, also wie viel es werden wird, wir sind nicht sicher, Der Markt wird entscheiden, aber es werden schätzungsweise rund 100 Millionen Dollar." Die Versteigerung soll am 15. November in New York stattfinden.