In Aspen, Colorado, hat ein Mann ein 3-Millionen-Dollar-Gemälde von Christopher Wool zerstört. Er rannte in das Ausstellungsgebäude und zerschnitt das teure Gemälde mit einem Messer. Doch warum zerstört jemand ein so teures Kunstwerk? Ein Bild von Pablo Picasso ließ der Täter unversehrt.