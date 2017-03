Ist das ein Gemälde oder sind das echte Menschen?

Diese Figuren scheinen Teil von Gemälden zu sein, sind aber Menschen, die hier von einer Künstlerin in Ägypten in Szene gesetzt werden, samt ihrer Umgebungen. Die Künstlerin Chanel Arif sagt in Kairo, es sei nicht so schwer, da sie dieselben Maltechniken anwende wie bei einem normalen Bild mit zwei Dimensionen: O-Ton: "Es ist verrückt, fähig zu sein, diese optische Illusion von 3D zu 2D zu schaffen. Es berührt die Menschen verschieden. Ich meine, wenn Du body painting machst, oder wenn Du etwas mit dem menschlichen Körper schaffst, werden die Menschen davon anscheinend mehr berührt. Es gibt da wohl so etwas Vertrautes dabei." Chanel Arif ist Kind von Eltern, die aus Saudi-Arabien und dem Iran in die USA einwanderten. Dort studierte sie in Los Angeles, bevor sie hier in Ägypten diese spezielle Kunstform fand. Sie verlässt sich dabei auf Freunde, die ihre Körper und ihre Zeit einsetzen, um damit künstlerisch zu experimentieren. Und viele Zuschauer meinen offenbar, das könne sich sehen lassen.