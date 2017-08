Diese Künstler machen aus Hakenkreuze witzige Figuren

Hakenkreuze sind an vielen Wänden in Berlin zu sehen. Die Macher von "Paint Back" wollten das nicht länger hinnehmen und haben angefangen, Nazi-Zeichen zu übermalen. Aus Symbolen des Hasses wurden lustige Figuren - mit viel Spaß und Hingabe. "Wenn Touristen hier nach Berlin kommen und an eine Wand gucken und ein Hakenkreuz sehen und sich denken: Was ist denn hier los? Hier sind überall Nazis. Sowas will man auch nicht. Wenn da ein künstlerisches Symbol ist und nicht eine hässliche Botschaft, dann sieht es viel schöner aus. Und die Leute gehen mit einem Lächeln durch die Stadt." So wie Philip denken viele und nehmen an Workshops von Ibo Omari teil. Der 35-Jährige betreibt einen Sprayer-Shop in Berlin-Schöneberg. Vor einigen Jahren hatte er den Vereins "Die kulturellen Erben" gegründet. Er animiert die Jugendlichen dazu, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. "Ganz wichtig. Erstmal den Eigentümer informieren, dass dort so eine hässlich Botschaft an der Wand prangert. Und die unter Druck setzen, dass sie das entfernen. Und wenn sie das nicht tun, bitten wir unsere Hilfe an. Und sagen: Wir würden das gerne verschönern. Und in allen Fällen ausnahmslos hatten wir die Erlaubnis und die Einwilligung vom Eigentümer und Verantwortlichen, und konnten das verschönern, ohne einen bürokratischen Prozess anzuleiern." Rassismus mit Humor begegnen - das ist das Ziel von Omari und Paint Back.