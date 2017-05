Ein himmlisches Paar? Street Art zeigt Papst Franziskus und US-Präsident Trump Das Bild klebt in der Nähe des Vatikan Künstler soll der Street Artist Salvatore Benintende sein O-TON 1: "Es ist sehr provokativ, aber für Amerikaner nicht zu schockierend. Trump wird von den meisten Amerikanern nicht respektiert. Es ist eine Schande, dass er ins Amt kam. Er ist eine Hassfigur." O-TON 2: "Ich hoffe, dass Trump etwas vom Papst lernen kann. Was ist mit dem Weltfrieden und Erwartungen?" Franziskus und Trump wollen sich am 24. Mai in Rom treffen.