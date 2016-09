Projekt Salzbraut

Dieses Kleid sieht aus wie aus einer fantastischen Welt entsprungen, wert von einer Königin getragen zu werden. Nur die Kraft der Natur hat es geschaffen, vom Menschen stammt nur das düstere, einzwängende Material. Die israelische Künstlerin Sigalit Landau ist besessen von der Kraft des Toten Meeres. Diese Obsession begann schon als Kind, als sie die glitzernde Oberfläche vom Haus ihrer Familie sehen konnte. Und von den Wochenenden, die sie dort am Wasser verbrachte. Schon für mehrere Projekte ihrer "salt works" nutze sie die Kraft des Meeres. Aber noch nie dokumentierte sie die Verwandlung so märchenhaft wie bei dem Kleid der Salzbraut.

Für Landau ist das Tote Meer ein Geheimnis und nicht ganz von dieser Welt: "Als würde man in ein ganz anderes System eintauchen, eine andere Logik, eine andere Welt", erklärt die Künstlerin ihre Beziehung zu dem salz reichen Gewässer. Geheimnisvoll und auch lebensfeindlich.

Die Salzbraut zeigt die Kraft der chemischen Reaktionen des Meeres. Im Jahr 2014 tauchte Landau das schwere, schwarze Kleid in die Fluten und kehrte regelmäßig zurück, um die Verwandlung zu dokumentieren. Und tatsächlich überzogen die Kristalle das Kleid allmählich mit einer dicken weißen Schicht. Acht Aufnahmen des Fotografen Jotam From zeigen die allmähliche Verwandlung des Kleids.

Das Werk des Meeres nimmt ein Motiv des bekannten Theaterstück "Der Dibbuk" des jüdischen Schriftstellers Salomon An-Ski von 1916 auf. In dem Theaterstück voller Gefühle und Magie wird die junge Braut Leah vom Geist des verstorbenen Geliebten verfolgt. Am Tag ihrer Hochzeit mit einem ungeliebten, reichen Bräutigam, gesteht sie dem Dibbuk, dem Geist, ihre Liebe und sinkt tot zu Boden. Vereint mit dem Verstorbenen. Für ihr Projekt ließ Sigalit Landau eine Kopie des Kleides aus einer bekannten Theateraufführung aus den 1920er Jahren anfertigen. Die Geschichte der unglücklichen Braut und ihre Vereinigung mit dem Geliebten in einer anderen Welt soll sich in dem Werk des Meeres spiegeln, als die reinen Kristalle allmählich das dunkle Gewebe verdecken. Für Landau wurde das Salzkleid "wie Schnee, wie Zucker und wie die Umarmung des Todes. Gefrorene Tränen. Ein weiße Unterwerfung unter die vereinte Kraft von Feuer und Wasser."

Bilder des Kunstobjekts sind noch bis zum 3. September in der Ausstellung "Salt Bride" der Marlborough-Galerie in London zu sehen.