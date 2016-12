Dieser Fan hat sich richtig Mühe gegeben und wurde dafür unerwartet belohnt. Es geschah im Oktober beim Internationalen Filmfestival in Rom. Die Italienerin Denise Esposito, Fotografin und Künstlerin, lebt in der Nähe der Hauptstadt und hatte sich darauf vorbereitet. Drei Wochen lang hatte sie hart gearbeitet, um ihrem Lieblingsschauspieler ein Geschenk zu machen: Sie hat Tom Hanks in jeder einzelnen seiner Rollen gezeichnet und die Porträts anschließend koloriert. In einem Moleskine-Heft, das dadurch zu einer Art gemaltem Lebenslauf wurde. Ein liebevolles und sehr persönliches Geschenk, das sie bei Hanks' Filmproduzenten abgab. So war sie sich sicher, dass er es auch erhält.

Ein paar Minuten später erhielt Esposito einen Anruf: Tom Hanks habe ihr Büchlein gesehen und wolle sie treffen. "Ich konnte es kaum glauben und hätte fast angefangen zu weinen", erzählt die Künstlerin. Sie hatte die Chance bekommen, ihr Geschenk persönlich zu überreichen.

Tolles Geschenk: Tom Hanks in seinen Rollen – von einem Fan gezeichnet Fullscreen

Tom Hanks nahm das Geschenk entgegen und bedankte sich mit den Worten: "Ich schicke dir eine Schreibmaschine! Ich habe viele und würde mich freuen, wenn eine davon du bekommst." Gut sechs Wochen später klopfte es bei der Künstlerin an der Tür: Ein Bote von Federal Express überreichte Esposito ein Paket – von Tom Hanks. Es enthielt die versprochene und von dem Schauspieler signierte Schreibmaschine. Eine alte, deutsche Royal aus der 1960er Jahren. Und ein Dankesschreiben.

"Für dein wunderschönes Skizzenbuch von – all – diesen Filmen ... Hier ist die Schreibmaschine, mit der du machen kannst, was du möchtest ... Mach weiterhin Kunst! Und vielen Dank. Tom Hanks", stand in dem maschinengeschriebenen Brief. Esposito konnte ihr Glück kaum fassen.

Auf die Frage, ob sie schon etwas mit der Maschine geschrieben habe, antwortete Esposito dem stern: "Bislang habe ich nur ein paar Worte getippt, um den Kitzel zu spüren, auf diese alte Weise zu schreiben, es ist so großartig! Für mich ist es wie ein Relikt und ich werde sie zu ganz besonderen Anlässen benutzen." Verwundert war Esposito über die Bemerkungen in vielen Kommentaren, was das für ein merkwürdiges Geschenk für eine Künstlerin sei. "Die Leute sollten so eine Schreibmaschine erst einmal besitzen, damit sie feststellen können, was für ein wunderschönes Ding das ist", erklärt sie. "Ich bin Tom so dankbar, dass er mir das gezeigt hat. Und ich hoffe, dass meine Geschichte dazu beiträgt, dass noch viele Menschen ihre Liebe zu Schreibmaschinen entdecken!"

Tom Hanks, der keinen Hehl aus seiner Leidenschaft für alte Schreibmaschinen macht, dürfte sich über diese Worte sehr freuen.