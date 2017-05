Kennen Sie ein wePhone?

Rundfunkwerbung ist generell nicht so meine Sache, oder, um es klar zu sagen: Die Seitenbacher-Reklame zum Beispiel könnte ich mir auch sehr gut als Dauerschleife in Guantánamo vorstellen.

Auch sonst ist sich da niemand für nichts zu doof. Aus der Badezimmerradiobetäubung riss mich unlängst der Slogan eines Bierherstellers: "Auf das WIR und jetzt!" Toll! Weiter ging es noch mit einem "Probier das WIR!" Das finde ich sensationell. Wird man doch angestiftet, es endlich mal mit Gesellschaft beim Betrinken zu versuchen. Ein kostbarer Ratschlag – der aber im Nichts zu verpuffen droht.

"Wir" in Verbindung mit Werbung funktioniert nicht

Und das aus einem einfachen Grunde: WIR ist Kassengift. Das Wort "Wir" in Verbindung mit Werbung funktioniert nicht. Hat es nie.

Nehmen wir den SPD-Wahlkampf. 2013 trat der bedauernswerte Wein-über-fünf-Euro-Trinker Peer Steinbrück mit dem Claim "Das WIR entscheidet" an. Genutzt hat es wenig. Entschieden hat nicht das WIR, sondern haben DIE (beleidigte Sparkassendirektoren und AfD-Konvertiten). Am Ende hat sich niemand an das WIR erinnert, sondern lediglich an das dicke ICH, ausgedrückt durch Pinot-Peers ausgestreckten Mittelfinger.

Aber die SPD ist gottlob nicht lernfähig und plant, Mama Hannelore bei den Landtagswahlen pünktlich zum Muttertag am 14. Mai einen schönen Strauß Stimmen zu binden. Helfen soll dabei der Slogan: NRWir. Das ist so ungelenk und offensichtlich schief, dass es sogar die Leverkusener Brücke oder das Kölner Stadtarchiv schlägt. Quasi völlig fehlkonstruiert, somit sehr repräsentativ für das Land NRW – und deshalb schon wieder irgendwie passend.

Dennoch muss ich als gebürtiger Nordrhein-Westfale sagen: Ich würde mein Schicksal ungern in die Hände von Menschen legen, die dieses Konzept so sorglos durchgewinkt haben, als ginge es um Silvester auf der Domplatte.



Es heißt ja auch iPhone und nicht wePhone

Micky Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Mein Name ist Micky Beisenherz. In Castrop-Rauxel bin ich Weltstar. Woanders muss ich alles selbst bezahlen. Ich bin ein multimedialer (Ein-)gemischtwarenladen. Autor (heute Show, Extra3, Dschungelcamp), Moderator (ZDF, NDR, ProSieben), Gelegenheitskarikaturist. Es gibt Dinge, die mir auffallen. Mich teilweise sogar aufregen. Und da ständig die Impulskontrolle klemmt, müssen sie wohl raus. Mein religiöses Symbol ist das Fadenkreuz. Die Rasierklinge ist mein Dancefloor. Und soeben juckt es wieder in den Füßen

"Wir" funktioniert nicht. Selbst das ehemals so strahlende "Wir sind das Volk!" ist gekapert worden von einer Horde grunzender Orks und Lügenpresswürsten, die fackelschwingend über die Marktplätze ziehen. Wirr ist das Volk. Und das Ich gewinnt. Zumindest sind die Erdogans, Trumps und Orbáns dieser Welt gut mit dieser Haltung gefahren.

Es heißt ja auch iPhone und nicht wePhone. iPad, iPod, iBrötchen (lassen Sie mich!), HARiBO macht Kinder froh. In den Top Ten der erfolgreichsten Slogans aller Zeiten kommt ein WIR nicht vor, ein ICH sehr wohl. "Ich bin doch nicht blöd!", "Ich liebe es" oder "Nichts ist unmöglICH!" (wobei das zuletzt besser zu VW gepasst hätte). Auch "Geiz ist geil!" hat das knauserige Ego im Fokus und könnte vom Gemeinsinn kaum weiter entfernt sein. "3, 2, 1 – meins!" Nicht unseres. Gut, Sie werden jetzt frech kontern mit dem Claim der Firma Opel: "Wir haben verstanden!" Gekauft haben Sie sich deshalb aber auch keinen, oder? Sehnse.

Sogar Fußballvereine versuchen mit einem verzweifelten Gewirge, Leute für sich zu begeistern: "Nur zusammen sind wir Lautern." Allerdings: Kaiserslautern ist 13. der Zweiten Bundesliga, und in der Nähe wohnt Daniela Katzenberger.

Machen wir uns nichts vor: Wir – das klingt nach Familienfeier und Pärchenurlaub in Trekkingsandalen. Ich klingt nach Couch und Netflix.

Das Wir hatte nie eine ehrliche Chance. Schon platzbedingt. Das i kann sich im Wir immer breitmachen. Aber für das Wir ist im i einfach kein Raum.

Denken Sie darüber mal nach. Alleine. Beim Bier.