Post von Beisi: "Lieber Jürgen Klopp ..."

Lieber Kloppo,



bitte verzeih meine Distanzlosigkeit. Zum einen komme ich aus dem Ruhrgebiet. Zum anderen hast Du Dir das auch selbst eingebrockt. Jeder will Dein Kumpel sein, ach, was red ich, jeder IST Dein bester Freund. Zumindest gefühlt. Das hat mit etwas zu tun, was heutzutage gerne unter dem Begriff "Authentizität" strapaziert wird wie Deuser-Bänder.



Micky Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Mein Name ist Micky Beisenherz. In Castrop-Rauxel bin ich Weltstar. Woanders muss ich alles selbst bezahlen. Ich bin ein multimedialer (Ein-)gemischtwarenladen. Autor (heute Show, Extra3, Dschungelcamp), Moderator (ZDF, NDR, ProSieben), Gelegenheitskarikaturist. Es gibt Dinge, die mir auffallen. Mich teilweise sogar aufregen. Und da ständig die Impulskontrolle klemmt, müssen sie wohl raus. Mein religiöses Symbol ist das Fadenkreuz. Die Rasierklinge ist mein Dancefloor. Und soeben juckt es wieder in den Füßen

Du bist einfach ein so highfivefiger Typ, dass bei Dir selbst das härteste Herz zur Biertheke wird. Sowas wie Dich hatte die Liga so noch nicht gesehen. Als Du beim BVB das Traineramt übernahmst, da hießen Deine Kollegen Fred Rütten, Edmund Becker oder Jürgen Klinsmann. Und der HSV hatte in der Saison nur einen einzigen Trainer. Ist also schon ganz schön lange her. 14, um genau zu sein.



Dich hätten sie damals auch haben können, scheiterten aber an der ihnen eigenen mittlerweile schon legendären Steppjacken-Borniertheit: "Der HSV hat so eine Art Casting gemacht: flapsiger Umgang mit der Presse, Unpünktlichkeit, Löcher in den Jeans, Raucher." So ließest Du Dich zitieren.

2008 war das und der BVB war so mittelmäßig, dass selbst der Nachbar aus Gelsenkirchen drauf und dran war, Kondolenzkarten zu schicken. Knapp bei Kasse wie Arno Dübel und grauer als Arjen Robbens lange Unterhosen. Sukzessive hast Du einen Club um- und aufgebaut, von dem man damals annehmen musste, dass das Erreichen des Pokalfinales 2008 eher so eine Art Betriebsunfall war.



Natürlich hast Du das nicht allein geschafft, das ist natürlich auch das Verdienst des viel gescholtenen Wirtschaftsweisen Aki Watzke, um nur mal einen zu nennen. Was Du aber geschafft hast, ist diesem Verein ein Gesicht zu geben. Und gleich noch ein paar fette, haarige Testikel dazu.



Jürgen Klopp - eine Art Ministerpräsident des Ruhrgebiets

Guckt sich heute noch einer mit Interesse Pressekonferenzen an? (Mit Ausnahme von Streich oder Lienen, okay.) Du und Schneck, das war so gut, das hätte bei Sky eigentlich auf dem Entertainment-Channel laufen müssen. Du hast Borussia Dortmund sexy gemacht, und fast wäre Dir das sogar bei Opel gelungen. Okay, das war gelogen.



Du wurdest nicht nur zum Gesicht des BVB, sondern einer gesamten Region. Eine Art Ministerpräsident des Ruhrgebiets, der schwarzgelb schon lange vor Laschet und Co. zur stärksten Kraft in NRW gemacht hat. Und nicht nur dort.



Ich bin mir sicher, selbst ein paar Schalker werden heimlich gejubelt haben, wenn Du die Gesichter des bajuvarischen Fußball-Establishments in den tiefroten Bereich getrieben hast. (Das 5:2 gegen Hoeneß und Co. im Pokalfinale 2012 war vielleicht ein bisschen zu viel der Demütigung. Darunter hat die Liga bis heute zu leiden.)



Du Kinski der Coaching Zone

Dass wir am Ende selbst plötzlich zu eben diesem Establishment gehören sollten, das haben wir Deinem, nennen wir es mal, unkonventionellen Stil der Menschenführung zu verdanken. Du hast jugendliche Wildheit auf die bis dato muffelige Bank gebracht, lange bevor es in der Bundesliga Usus wurde, Kinder als Trainer zu verpflichten. Kaum zu glauben, dass Du heute schon 50 wirst.



Das alleine ist natürlich schon eine Sensation. Am wenigsten daran geglaubt hätte vermutlich Dein Kardiologe. Du Kinski der Coaching Zone. Ich mein, spätestens wenn einem Paul Gascoigne bescheinigt, dass man sie nicht mehr alle hat, muss man schon so weit aus sich raus gegangen sein, dass man für den Weg zurück Google Maps braucht. Gascoigne selbst ist nun auch nicht gerade für Sternstunden der Selbstbeherrschung bekannt.



In England lieben Sie Dich und Deine selbstironische Art. Was wenig verwundert: Angeblich haben sie in England ja ein Faible für Humor, sagt man. Du. "The normal one". Eine fast schon schamlose Verharmlosung. Du hast bewiesen, dass ein Brexit, wenn man ihn nur umgekehrt wählt, eine durchaus coole Sache sein kann. Bist Du da in England immer noch so hart drauf?



Du fehlst uns

Ich sehe Dich leider nicht mehr so häufig wie früher und verfolge dennoch intensiv und mitfiebernd aus der Ferne, wie weit Du Deinen neuen Club nach oben pushst. Platz 4, Champions League Quali, puh, enge Kiste, gut gemacht. Beim Weltclub Liverpool. Praktischerweise ohnehin so eine Art Dependance der schwarz-gelben Emotionsfabrik. Macht uns alle stolz, dass "unser Kloppo" es dorthin geschafft hat. Ehrlich. Trotzdem fehlst Du uns.

Immer noch. Oder gerade wieder? Man kann nur mutmaßen, wie häufig Hans-Joachim Watzke nachts schweißgebadet aufgewacht ist und Deinen Namen (oder wahlweise "Skaaaaaaaatrundeeeee!") geschrien hat. Jedes Wort über Deinen Nachfolger erübrigt sich. Man muss nicht andere herabwürdigen, um Deine Klasse herauszustellen.



Und wie sehr diese geschätzt wird, kannst Du hier bei jedem sehen, dessen Augen nur bei Erwähnung Deines Namens so feucht werden, wie es keine Bierdusche mit installierter GoPro je schaffen kann. Gut, dass Du nicht zum HSV gegangen bist. Sonst hieße es jetzt nicht "was, schon 50?!", sondern: "Was, erst 50?!"

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Kloppo. Und verzeih diese klassentreffenartige Kumpeligkeit. Echte Liebe macht zuweilen etwas blöd.



Happy Birthday, Pöhler!