"Thank You For The Music": Benny Andersson öffnet sein Abba-Fotoalbum

Das gab es in der mehr als 40-jährigen Karriere von Benny Andersson noch nie: Der Abba-Gründer hat sich für sein neues Album "Piano" hingesetzt, und Songs aus allen Schaffensphasen allein eingespielt. Kein Gesang, keine opulenten Arrangements - nur Anderssons Klavierspiel ist zu hören. "Eine Biografie meines Lebens" hat der 70-Jährige dieses Werk genannt, das am 29. September beim renommierten Klassik-Label Deutsche Grammophon erscheint. Unter den 21 Stücken befinden sich Abba-Klassiker wie "The Day Before You Came" oder "Happy New Year", ein Song aus dem Musical "Chess" sowie Kompositionen aus seiner Solophase.

Der stern zeigt exklusiv das Video zur Neueinspielung von "Thank You For The Music". Dafür hat der Schwede seine private Foto-Schatulle geöffnet und zeigt Bilder seines langen Musikerlebens. Darauf sind sie dann alle noch mal zu sehen: Agnetha Fältskog, Frida Lyngstad, Björn Ulvaeus - und natürlich Benny Andersson - als die vier auf dem Höhepunkt ihres Ruhms waren.

"Ich habe es nur für mich gemacht"

Deutsche Grammophon Benny Andersson: "Piano"

Die berührende Rückschau auf ein Musikerleben erscheint am 29. September bei Deutsche Grammophon.

"Vor einem Jahr hatte ich gerade kein aktuelles Projekt. Und da habe ich mir eine alte Idee vorgenommen: meine Musik am Klavier", sagte Benny Andersson dem stern über die Entstehung des Albums. "Das Projekt ist langsam gewachsen. Mir ging es zunächst gar nicht um eine weltweite Veröffentlichung, ich habe es nur für mich gemacht. Und für meine Enkel, damit sie die Musik hören können, wenn ich mal nicht mehr da bin."



Das fertige Album ist tatsächlich nicht nur für seine Enkel interessant, auch für Anderssons langjährige Fans ist es spannend, die vielen altbekannten Lieder in neuem Klanggewand zu hören. Vieles erinnert an romantische Klaviermusik. Dazu sagt Andersson dem stern: "So ist das, wenn man seine Songs auf dem Klavier spielt. Aber es ist keine Klassische Musik - es sind nur Songs. Ich wollte herausfinden, ob meine Musik am Klavier funktioniert."



Mehr über Album und Künstler unter www.klassikakzente.de/benny-andersson