Stimmbänder beschädigt: Adele sagt Konzerte mit emotionalem Statement ab

Adele ist eine der erfolgreichsten Sängerin des 21. Jahrhunderts - und aktuell untröstlich. Mit einem emotionalen Statement hat sich die 29-Jährige in der Nacht zum Samstag an ihre Fans gewandt und zwei Konzerte am Wochenende in Wembley abgesagt. Auf ärztlichen Rat hin dürfe sie nicht auftreten. Sie habe sich ihre Stimmbänder verletzt. Es sollten eigentlich die letzten beiden Konzerte ihrer "25"-Tour werden. 121 Auftritte davon hatte sie seit 2016 absolviert. Doch nun muss die Tournee vorzeitig enden.



"Ich weiß nicht einmal, wie ich anfangen soll", beginnt sie spürbar aufgewühlt. Bei den zwei vergangenen Konzerten im Wembley habe sie über stimmliche Probleme geklagt. Sie habe sich ständig räuspern müssen. Ihr Arzt habe ihr dann mitgeteilt, dass sie sich ihre Stimmbänder verletzt habe und am Wochenende nicht auftreten könne. "Zu sagen, ich sei am Boden zerstört, wäre eine komplette Untertreibung", schreibt sie. Sie sei bereits "am Limit", was Steroide und andere Hilfsmittel für ihre Stimme angehe. "Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar Playback-Gesang in Betracht gezogen habe, nur um vor euch auftreten zu können und bei euch zu sein. Aber das habe ich noch nie gemacht, und das könnte ich euch auch in einer Million Jahren nicht antun."

Beendet Adele ihre Bühnenkarriere?

Ausführlich entschuldigt sie sich bei ihren Fans: "Es tut mir leid. Es tut mir leid für eure Enttäuschung. Es tut mir leid um die Abende, die ihr mit eure Liebsten verbracht hättet und die Erinnerungen, die ihr gemeinsam erlebt hättet." Sie habe "121 Shows absolviert und zwei seien übrig. Zwei!" Diesen "Meilenstein meiner Karriere" nicht zu absolvieren, sei etwas, "mit dem ich Probleme habe klar zu kommen". Es fühle sich an, "als ob meine gesamte Karriere auf diese vier Konzerte hingearbeitet" habe. Mit vier Shows meinte sie die beiden in Wembley, die sie bereits absolviert hat und die zwei nun abgesagten dort am Wochenende. "Es tut mir leid", schreibt sie noch mehrfach am Ende ihres Postings. Sie sei "am Boden zerstört". "Bitte vergebt mir."

Nach ihrem Auftritt am Mittwochabend hatte es schon Berichte gegeben, denen zufolge Adele mit einer handgeschriebenen Notiz einen möglichen Rückzug vom Bühnengeschäft nach Beendigung der aktuellen Tour angedeutet habe. Ihr Management bestätigte das jedoch nicht.