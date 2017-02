"Ich danke meinem Ehemann" - Adele bestätigt Hochzeit mit Simon Konecki

Viel hätte nicht mehr gefehlt und die diesjährige Grammy-Verleihung wäre zu den Beyoncé-Knowles-Festspielen umbenannt worden - zumindest wenn es nach Sängerin Adele gegangen wäre. Den Großteil ihrer Dankesrede für den Preis des "Album of the year" - den begehrtesten aller Grammys - verbrachte sie damit, eine Lobrede auf Kollegin Beyoncé abzuhalten. Erst kurz vor Schluss schob sie noch ein schnelles "Danke" an ihren "Manager, Ehemann und Sohn" hinterher - und bestätigte so nebenbei, dass sie längst verheiratet ist.





Adele und Simon Konecki sollen an Weihnachten geheiratet haben

Gerüchte, dass die britische Sängerin ihren langjähriger Partner, den Geschäftsmann Simon Konecki, heimlich geheiratet haben soll, gibt es schon seit mehreren Monaten: An Silvester 2016 wurde die 28-Jährige mit einem verdächtig aussehenden Ring in Los Angeles gesichtet. Britische Medien spekulierten daraufhin, dass das Paar über die Weihnachtsfeiertage geheiratet haben soll. Auf die Ehe-Gerüchte angesprochen, lautete Adeles Antwort bisher jedoch: "Kein Kommentar".



Dabei ist eine Heirat durchaus der nächste, logische Schritt in der Beziehung zwischen Adele und Konecki: Das Paar ist bereits seit fünfeinhalb Jahren zusammen - angeblich soll es Ed Sheeran gewesen sein, der die beiden 2011 einander vorstellte. Ende 2012 kam ihr gemeinsamer Sohn Angelo auf die Welt. Unvergessen: Anlässlich ihres Jahrestags im vergangenen Oktober ließ Konecki während eines Auftritts seiner Freundin in Nashville tausende Liebesnachrichten von der Decke regnen.

Fullscreen

In einer norwegischen Talkshow darauf angesprochen, wieso ihre Beziehung zu dem 14 Jahre älteren Konecki so gut funktioniere, antwortete Adele vor einem Jahr: "Er weiß schon genau, was er vom Leben möchte, er ist angekommen. Der Altersunterschied funktioniert wunderbar bei uns." Damals bezeichnete die Britin Konecki übrigens noch als ihren "Freund" - nun dankt sie ihrem "Ehemann" für den Gewinn des Grammys.