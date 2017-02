Mit fünf Grammys war Adele die große Gewinnerin bei der Verleihung der Musikpreise am Sonntag in Los Angeles. Die britische Sängerin erhielt Auszeichnungen in allen Kategorien, für die sie nominiert war - darunter Album, Tonträger und Lied des Jahres. US-Superstar Beyonce, die für neun Grammys nominiert war, gewann zwei Auszeichnungen. Ein weiterer großer Gewinner bei den diesjährigen Grammy Awards war der 2016 verstorbene David Bowie. Er erhielt posthum fünf Preise für das Album "Blackstar".