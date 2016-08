Möglichst beeindruckend die Gitarre zu spielen, nur ohne Gitarre. Das ist die Herausforderung beim Luftgitarrespielen. Zum 21. Mal trafen sich in Finnland die Champions aus 15 Ländern, um vor dem Publikum ihr Können zu zeigen und den besten ihres Fachs zu küren. Auftritt 1: Daniel Oldemeier aus Deutschland. Auftritt 2: Dave Chen aus Taiwan. Und schließlich der Titelverteidiger Kereel Blumenkrants aus Russland. Die Höchstnote in diesem Jahr ging allerdings an den Amerikaner Matt Burns, Künstlername "Airistotle". Ein verdienter Sieg für Burns, der sich in den letzten drei Jahren immer mit Platz 2 begnügen musste. O-TON MATT "AIRISTOTLE" BURNS, GEWINNER DER 21. LUFTGITARRENWELTMEISTERSCHAFT: "Ich bin total glücklich und überwältigt, weil einfach so viel los ist hier! Ich habe so lange daran gearbeitet, richtig richtig lange. Und endlich habe ich gewonnen! Yes!" Als Belohnung darf der Champion eine echte Gitarre mit nach Hause nehmen. Die Weltmeisterschaft existiert seit 1996. Die Veranstaltung ist dabei keineswegs sinnfrei: Auf ihrer Homepage schreiben die Veranstalter: Wenn alle Menschen Luftgitarre spielen würden, gäbe es keine Kriege mehr, der Klimawandel würde gestoppt und auch sonst würde alles Schlechte verschwinden.