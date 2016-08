Beyoncé räumt bei MTV Video Music Awards ab

Berlin, 29.08.16: Es war die Nacht der Frauen - vor allem von einer: Beyoncé. Bei den MTV Video Music Awards in New York räumte sie nicht nur den Hauptpreis «Video des Jahres» für ihren Hit «Formation» ab, sondern bekam auch Preise in weiteren Kategorien - unter anderem für bestes Video einer weiblichen Künstlerin. Auch mit ihrer Performance ließ sie die Konkurrenz Adele, Justin Bieber, Kanye West blass aussehen. Aber andere gingen natürlich nicht ganz leer aus: Auch der kanadische Rapper Drake und der schottische DJ Calvin Harris konnten Trophäen mit nach Hause nehmen. Rund lief's an dem Abend auch für Rihanna. Sie bekam den «Michael Jackson Video Vanguard Award» verliehen. Die Trophäe bekommen Musiker für ihren Einfluss auf die Musikszene. Dies sei ein unglaublicher Moment, bedankte sich Rihanna. Außerdem heizte die Sängerin mit ihren Hits dem Publikum ein - gleich vier Mal trat sie an dem Abend auf.