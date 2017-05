Das Netz spottet über Bibis Song: "Kein intelligentes Leben möglich"

Das muss man Bibi erst einmal nachmachen. Keine 24 Stunden nach Veröffentlichung ihres ersten Songs - der Titel lautet "How it is (wap bap)" - steht sie kurz davor, die Marke von fast einer Million Dislikes zu knacken. Am Samstagmorgen (Stand: 09.45 Uhr) gaben 960.000 Nutzer einen Daumen nach unten, dem stehen gerade einmal 190.000 Likes gegenüber. Offenbar finden nicht einmal ihre sonst so treuen Fans den Song gut. Das Netz ist sich jedenfalls einig: Deutschlands größte Youtube-Influencerin (ihr Kanal Bibis Beauty Palace hat 4,5 Millionen Abonnenten) hat den wohl unbeliebtesten Song des Jahres abgeliefert.

Wap-bap, ba-da-di-da-da

Schon der "Text" des Refrains liefert eine Steilvorlage für kübelweise Häme:

Well, that's just how it is



I sing:



Wap-bap, ba-da-di-da-da



Wap-bap, ba-da-di-da-da



Wap-bap, ba-da-di-da-da-da



Everybody sing:



Wap-bap, ba-da-di-da-da



Wap-bap, ba-da-di-da-da



Wap-bap, ba-da-da-da-da-da

Doch erst in Kombination mit dem dazugehörigen Musikvideo entfaltet sich das ganze Potenzial. Erst lümmelt Deutschlands Vorzeige-Youtuberin nackt auf einem Bett in einem rosa Mädchentraum-Zimmer, dann stolziert sie durch eine leerstehende Villa, am Ende tanzt sie im goldenen Pailettenkleidchen durch einen Raum voller blauer Luftballons.

So spottet das Netz über Bibis Song





Hunderttausende fragen sich, wie zur Hölle rechtfertigt man in der Musikbranche so etwas wie #bibissong ?



Antwort: that’s just how it is. — Luc von Nordheim (@mrCululu) 5. Mai 2017

Warum erinnert mich das Musikvideo so heftig an eine Live Strip Werbung? #wapbap #bibissong pic.twitter.com/fPmSypkxky — Vahbiann (@FabianGrischkat) 5. Mai 2017





Als ich den #bibissong zum ersten mal gehört habe pic.twitter.com/TyiWzenaaT — NooahOG (@NooahOG_) 5. Mai 2017





Wenn Aliens das finden, und denken, alle Menschen sind so, lassen die unseren Planeten in Ruhe. Kein intelligentes Leben möglich. #bibissong — Melisa Rahn (@MelisaRahn) 6. Mai 2017





Beruhigt euch mal!



Der Song entfaltet erst in der Kombination mit dem Sticker-Heft seine Genialität.#wapbap #bibissong — WorldWideWohnzimmer (@twintvofficial) 5. Mai 2017





Erster Entwurf von #bibissong geleaked!

So sah der Track wohl ursprünglich aus! 😱 pic.twitter.com/TzGrTUWNHg — Luc von Nordheim (@mrCululu) 5. Mai 2017





Die unbeliebtesten Videos auf Youtube

Derzeit befindet sich Bibis Song bereits auf Platz 17 der unbeliebtesten Youtube-Videos aller Zeiten. Bis zur Spitze ist es aber noch ein langer Weg: Der King of Dislikes ist Justin Bieber. Sein Song "Baby" kassierte bis heute 7,6 Millionen schlechte Bewertungen. Bei mehr als 1,6 Milliarden Abrufen dürfte die Kasse trotzdem gestimmt haben. Davon ist Bibi mit bislang 8,5 Millionen Aufrufen weit entfernt.

Position Interpret/Uploader Titel Youtube-Dislikes 1 Justin Bieber featuring Ludacris Baby 7,62 Millionen 2 Call of Duty "Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer" 3,53 Millionen 3 PewDiePie Can this video get 1 million dislikes? 2,97 Millionen 4 Rebecca Black Friday 2,61 Millionen 5 Aruan Felix Cortando o Botão do YouTube 2,31 Millionen 6 Psy Gangnam Style 1,76 Millionen 7 Jacob Sartorius Sweatshirt 1,67 Millionen 8 Miley Cyrus Wrecking Ball 1,37 Millionen 9 Nicki Minaj Anaconda 1,32 Millionen 10 Miley Cyrus We Can't Stop 1,3 Millionen 11 Mishovy Šílenosti Pokemon Go Song 1,1 Millionen 12 Get Movies Маша и Медведь - Маша плюс каша 1,1 Millionen 13 Justin Bieber Sorry 1,09 Millionen 14 Sony Pictures Entertainment Ghostbusters - Official Trailer 1,04 Millionen 15 LittleBabyBum Wheels on The Bus 1,03 Millionen 16 YoutubeHelp Getting Started With Youtube Heroes 960.000 17 Bibis Beauty Palace How it is (wap bap) 908.000 18 Justin Bieber Boyfriend 899.000 19 Nicki Minaj Stupid Hoe 876.000 20 ApoRed Everday Saturday 869.000