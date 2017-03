Kopfkino: Die Folk-Soul-Sängerin Valerie June

Der Gesang von Valerie June erzeugt Bilder im Kopf - vom amerikanischen Süden, staubigen Feldern, undurchdringlichen Sumpflandschaften und kargen Behausungen schwarzer Menschen. Die 1982 geborene Afro-Amerikanerin hat den (Southern) Soul, den Blues, den Gospel und den Folk in ihren Stimmbändern eingraviert.

Als Valerie June Hockett in Jackson/Tennessee geboren, trägt sie diese Musik tatsächlich in sich, sonst könnten ihre Lieder womöglich zu klischeehaft sein. Schon als Kind wurde sie vom Gospel-Gesang in der Kirche und der Begeisterung ihres Vaters für Rhythm 'n' Blues und Soul geprägt, bis sie als 19-Jährige in Memphis eine Live-Karriere startete. Es dauerte noch etliche Jahre bis zum Durchbruch mit «Pushinʼ Against A Stone» (2013), dem nun «The Order Of Time» (Caroline/Concord) folgt.

Man merkt dem Album das gewachsene Selbstbewusstsein der Valerie June an, die auf Einladung von Michelle Obama bereits im Weißen Haus aufgetreten ist (als der US-Präsidentenpalast noch eine Bühne für junge und alte, gerade auch schwarze Pop-Künstler war). Mit großer Sicherheit setzt die Sängerin ihre zwischen mädchenhafter Zartheit, nasalem Folk-Timbre und dunklerer Soul-Tönung pendelnde Stimme ein.

Die an den englischen Folk-Barden Nick Drake erinnernde Streicher-Ballade «With You» und das an den Südstaaten-Soul der Sixties angelehnte, bläserverstärkte «Slip Slide On You» - allein diese beiden direkt aufeinander folgenden Lieder zeigen Junes große Bandbreite. «The Order Of Time» ist im Vergleich zum Vorgänger keine revolutionäre Weiterentwicklung - eher eine Bestätigung, dass wir es hier mit einem herausragenden Talent der amerikanischen Singer-Songwriter-Szene zu tun haben.

Konzerte: 2.5. Hamburg, 4.5. Hamburg, 18.7. Darmstadt