Laura Marling tut ihr Allerbestes

Berlin - «Ich tue mein Allerbestes», singt Laura Marling im zweiten Song ihres neuen Albums, dem famosen, an den großen traurigen Landsmann Nick Drake gemahnenden «The Valley». Da kann man nur zustimmen - die gerade mal 27 Jahre alte britische Folk-Sängerin macht auf ihrem bereits sechsten Album alles so gut wie noch nie zuvor. Und das will etwas heißen.