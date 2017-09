Melancholischer Marc Almond reist in die 60er

Für seine neue Single «How Can I Be Sure» hat Popsänger Marc Almond ein Musikvideo in Schwarz-Weiß-Optik gedreht, das an die Musikshows der 60er Jahre erinnert, in denen Popstars vor einem kleinen Publikum im TV-Studio Playback sangen.

«Die 60er sind mein Lieblingsjahrzehnt», sagt Almond, der im Juli seinen 60. Geburtstag feierte, der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist eine interessante Dekade mit tollen Songs von großen Sängern, Pop und Rock'n'Roll mit Schmalz und Orchestrationen.»

Für sein neues Album «Shadows And Reflections» ( BMG) hat der frühere Sänger von Soft Cell («Tainted Love») mit einem Orchester Coverversionen von nicht ganz so bekannten Liebesliedern dieser Zeit eingespielt. «Es wäre ja langweilig, wenn ich nur Standardsongs aufnehme, die viele Leute schon gesungen haben», betont er. «Ich wollte etwas Anderes machen.» Das Album, das mit einer Ouvertüre beginnt und mit der Eigenkomposition «No One To Say Goodnight To» endet, sollte wie ein Soundtrack für einen italienischen Film der 60er Jahre klingen. Das hat geklappt.

Überwiegend habe er Songs ausgewählt, die «ein ganz bisschen düster sind, dunkler Pop», erklärt Almond. Lieder von Burt Bacharach, The Yardbirds, Bobby Darin und den Young Rascals sind darunter. Der Albumtitel «Shadows And Reflections» hat etwas Autobiografisches, wenn auch nur im übertragenden Sinne. «Ja, die Schatten des Lebens», sagt der Sänger. «Es geht um die Dinge, die einen verfolgen.»

Ein solches einschneidendes Erlebnis für den Musiker war ein schwerer Motorradunfall in der Londoner Innenstadt im Jahr 2004. «Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt jemals wieder auf die Bühne gehen könnte», erinnert sich Almond, der sich zurück ins Leben kämpfen und auch das Singen neu lernen musste. «Es hat lange gedauert, aber es hat mich als Mensch sehr viel stärker gemacht», sagt er. Der begeisterte Motorrad-Fan ist nie wieder auf eine Maschine gestiegen.

Noch immer habe er manchmal Schwierigkeiten, sich an gewisse Dinge zu erinnern, erzählt Almond. Auch ein gelegentliches Stottern ist geblieben. Dafür habe er nun kaum noch Angst vor dem Tod. «Das liegt wohl auch daran, dass ich schon 60 bin. Da fragt man sich: Wie viele Jahre hab ich eigentlich noch?» Ausgerechnet der frühe Tod David Bowies gibt Almond weitere Zuversicht. «Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen, weil ich denke, wenn Bowie stirbt, kann ich das auch.» Dabei lacht er herzlich. Seinen Humor hat er nicht verloren.

Seine Wahlheimat London gibt dem Sänger immer noch Inspiration. Aber das London, was er liebe, verschwinde langsam, sagt Almond. «Vielleicht liegt es ja nur daran, dass ich älter werde, aber London hat sich verändert. Es ist einfach ein gieriger Kommerz-Ort geworden. Die Leute interessieren sich kaum noch für die Geschichte. Ständig müssen Menschen kämpfen, damit ein altes schönes Gebäude nicht abgerissen wird, um Platz für Starbucks und Prêt-à-Manger zu machen, Läden die in jeder Stadt sind.» Almond hat sich damit abgefunden. «Meine Liebesbeziehung mit London geht nun eben zu Ende.»

Für ein paar Jahre war auch Moskau seine Heimat. «Ich hab es geliebt. Ich fahre immer noch häufig hin», erzählt er. 1993 forderte Almond während eines Konzerts, das live im russischen Fernsehen übertragen wurde, mehr Toleranz gegenüber Homosexuellen. «Ich war danach noch mehrfach im russischen Fernsehen und habe auch in Talkshows darüber gesprochen, schwul zu sein. Das gab nie Probleme. Ich habe keine Homophobie erlebt, vielleicht weil ich eine bekannte Person bin.»

Er habe sogar Konzerte vor Generälen gegeben und mit dem Militärchor. «Da waren Soldaten und Seeleute bei meinen Konzerten, die in der ersten Reihe geweint und mir Blumen geschenkt haben», berichtet Almond immer noch ein wenig erstaunt. «Das war wie ein Traum!» Heute sei die Lage für Homosexuelle in Russland keinesfalls gut, aber nicht so schlimm, wie berichtet werde. «In Moskau gibt es viele Schwulenclubs. Die gehen nicht so offen damit um wie hier, aber es gibt sie. Man hört immer so viel Böses über Russland, aber die Homophobie ist in den USA oder in Großbritannien genauso schlimm.»

Obwohl der Sänger mit 60 Jahren einen zufriedenen, ausgeglichenen Eindruck macht, sagt er: «Ich bin eigentlich nie komplett glücklich.» Dabei wirkt er fast etwas nachdenklich. «Ich trage immer eine Unzufriedenheit in mir und bin immer ein bisschen unglücklich.»

Dann lacht er wieder. «Naja, ich mag meine neue Platte. Aber sprich mich in einem Jahr noch mal drauf an. Dann sag ich, ich hätte das lieber so oder so machen sollen.» Er sei eben niemals zufrieden. «Ich hab immer das Gefühl, dass in meinem Leben etwas fehlt.» Das treibe ihn jedoch an, weiter zu arbeiten und Songs zu schreiben.