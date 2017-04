Deutsche ESC-Kandidatin Levina rührt die Werbetrommel

Die deutsche ESC-Starterin Levina nutzt die Wochen vor dem Grand Prix, um kräftig in eigener Sache zu werben. Bis zum großen Aufritt in Kiew befindet sich die 25-Jährige auf einer Tour durch zehn Länder. Levina werde bis zum Abschluss der Reise am 24. April in Ungarn unter anderem Großbritannien, Israel, Armenien, Mazedonien und Albanien besuchen, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Montag in Hamburg mit.

In London, Tel Aviv und Amsterdam werde sie wie viele andere ESC-Teilnehmer bei großen Fanveranstaltungen auftreten, in anderen Ländern bei Fernseh- und Radiostationen zu Gast sein, Fans treffen und deutsche Schulen besuchen. Die Tour begann demnach bereits in der vergangenen Woche in Georgien.

Wetten zum ESC: Levina nur auf Platz 34

Für die 25-Jährige scheint eine wachsende Popularität in anderen ESC-Teilnehmerländern dringend nötig.

Nachdem Deutschland in den vergangenen beiden Jahren jeweils im ESC-Finale auf dem letzten Platz landete, sind die Vorzeichen auch in diesem Jahr wieder negativ.

Levina liegt in den Wettbüros weit abgeschlagen zurück. Auf der Seite www.eurovisionworld.com, die Wettquoten verschiedener Anbieter vergleicht, liegt Levina auf Platz 34 von 43 Teilnehmerländern. Es führt Italien vor Bulgarien und Schweden.