Rap-Depp fährt mit Waffenattrappe durch Dortmund

Einen Tag nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußballvereins Borussia Dortmund (BVB) hat ein Musiker mit einem Videodreh in Dortmund für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Rapper sei am Mittwochabend mit einer Waffenattrappe durch die Innenstadt gefahren, um ein Video zu drehen, wie die Dortmunder Polizei mitteilte. Der Mann habe mit seiner täuschend echt aussehende Langwaffe zahlreiche Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Bereitschaftspolizei und Spezialeinsatzkräfte beendeten den laut Polizei "völlig deplatzierten Videodreh". Der Rapper habe eine deutliche Ansage sowie ein Platzverweis bekommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gestellt.

Dortmund: Großeinsatz der Polizei bei BVB-Spiel

Die Polizei war am Mittwochabend in Dortmund wegen des Spiels des BVB gegen den AS Monaco ohnehin im Großeinsatz. Die Champions-League-Partie war nach dem Anschlag am Dienstag nachgeholt worden.

Kurz vor der ursprünglich für Dienstagabend geplanten Partie waren drei Sprengsätze in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. Dabei wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Laut Bundesanwaltschaft wurden zwei Verdächtige aus dem islamistischen Spektrum ins Visier genommen, von denen einer vorläufig festgenommen wurde.