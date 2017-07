Mehr als 19 Millionen Menschen weltweit haben verfolgt, was der britische Musiker Ed Sheeran so auf Twitter zum Besten gibt. Jetzt müssen sie ohne die Tweets des 26-jährigen über die Runden kommen. Die Löschaktion kam kurz nachdem Ed Seehran als singender Soldat in der 7. Staffel von "Game of Thrones" zu sehen war. Für seinen Auftritt bekam Scheeran in den sozialen Netzwerken nicht nur positive Kritik. Auch Hohn und Spott waren weit verbreitet. Auch das Magazin Forbes schrieb in einem Online-Artikel, dass sein Erscheinen in der Serie ein Fehler gewesen sei. Ob der Musiker seinen Twitter-Account deshalb gelöscht hat, kann nur spekuliert werden. Bereits Anfang des Monats hatte er angekündigt, sich aus dem Netzwerk zurückziehen zu wollen. Dort seien nur Leute, die gemeine Dinge sagen würden.