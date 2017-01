Elbphilharmonie feiert pompöse Eröffnung

Die Elbphilharmonie - auch Elphi genannt - hatte schon vor ihrer Eröffnung am Mittwoch den Ruf, das neue Wahrzeichen von Hamburg zu sein. Aus geplanten drei Jahren Bauzeit wurden beinahe zehn, aus geplanten Kosten von 100 Millionen Euro wurden am Ende mehr als 800 Millionen. Die Elbphilharmonie in der Hamburger Hafencity gehört sicherlich zu den umstrittensten Großbauprojekten der vergangenen Jahre. Die kritischen Stimmen waren bei der feierlichen Eröffnung am Mittwochabend aber eher nicht zu hören. Mit einer Konzert-Gala wurde das Gebäude offiziell eingeweiht. Zu den mehr als 2000 geladenen Gästen gehörten auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Elbphilharmonie soll künftig die Heimat des NDR-Sinfonieorchesters sein. Und ein Musikhaus von Weltrang werden. Ihr Herzstück ist der Große Saal mit 2.100 Plätzen. Die erste Konzertsaison bis Anfang Juli ist bereits nahezu ausverkauft. In dem Elphi-Gebäude gibt es auch ein Restaurant, ein Hotel und 45 Luxuswohnungen.