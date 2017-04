Elton John muss Konzerte absagen

Sorge um die Gesundheit von Elton John. Der Musiker musste laut seinem Sprecher zwei Nächte auf einer Intensivstation in Großbritannien und auch danach noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Grund sei eine schwere bakterielle Infektion gewesen. Er habe deshalb alle Konzerte bis in den Mai hinein absagen müssen. Elton John, mittlerweile 70 Jahre alt, sei auf dem Heimflug von seiner aktuellen Südamerika-Tour schwer erkrankt. Zugezogen hatte er sich die nicht näher benannte bakterielle Infektion dem Sprecher zufolge wohl in Südamerika, wo seine Tour am 10. April in Chile geendet hatte. Am Samstag sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden und erhole sich nun zuhause. Sein Sprecher sagte, man erwarte, dass Elton John wieder vollständig gesund werde. Sein Comeback soll in England, in Twickenham, am 3. Juni stattfinden.