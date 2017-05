Levinas Stadtrundfahrt und Sightseeing mit Levina in Kiew

Levina begrüßt die stern.de Zuschauer: „Hallo, ich bin Levina und ich grüße alle stern.de-Zuschauer aus Kiew. Ich vertrete Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew. Ich bin jetzt schon hier und habe ganz viele Proben und Termine. Aber ich habe auch etwas Zeit, mit die Stadt anzugucken und bin gerade bei einer Stadttour unterwegs.“

Levinas Fazit der Stadttour: „Ich habe mir jetzt die Kiew-Stadttour hinter mir. Es war wirklich ganz toll. Ich war ganz begeistert von der ganzen Architektur und den wunderschönen Häusern. Und es gibt so viele Kirchen hier, das ist unglaublich. Alles wirklich ganz schön, in schönen Pastelltönen. Es ist ein ganz südländisches Flair. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde gern auch auf dem Maidan noch rumlaufen und mir das angucken. Dazu war heute die Zeit ein bisschen zu knapp. Aber ich werde mich in den nächsten Tagen auch noch mit Proben beschäftigen und auf den Auftritt hinzuarbeiten. Ich freue mich jetzt schon total drauf.“