Seit Wochen gilt Francesco Gabbani aus Italien als der große Favorit auf einen Sieg beim Eurovision Song Contest. Doch seit dem ersten Halbfinale am Dienstagabend ist klar: Salvador Sobral aus Portugal könnte ihm den ersten Platz streitig machen. Der Portugiese verzaubert das Publikum mit seinem charismatischen Auftritt. Wer hat am Ende die besseren Chancen zu gewinnen? Ein Blick in die Statistik hilft und zeigt, dass einer der beiden Herren ganz klar die besseren Siegchancen hat. Ein Favoritencheck Italien vs. Portugal in fünf Punkten.