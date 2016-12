Sänger George Michael ist am 1. Weihnachtstag mit nur 53 Jahren überraschend verstorben. Vor seinem Haus in London zündeten Fans Kerzen an. Und auch im Netz ist die trauer groß. Auf Twitter drücken Musikerkollegen und prominente wie nicht-prominente Fans ihre Trauer aus. Die Netzreaktionen zum Tod von George Michael im Video.