Gorillaz melden sich nach sechs Jahren zurück - mit Anti-Trump-Song

Mit ihren animierten Musikvideos landeten sie mehrere weltweite Hits: Nach sechs Jahren hat sich die britische Band Gorillaz zurückgemeldet - und der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein. Pünktlich zur Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, hat die Alternative-Hip-Hop-Band ein Musikvideo ihres neuen Songs "Halleluja Money" ins Netz gestellt. In Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker Benjamin Clementine liefern die Gorillaz einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album, das dieses Jahr erscheinen soll - und der hat es in sich.



"Wenn das das Ende ist, dann soll es so sein"

"Halleluja Money" hat eine ernste Botschaft: Zu langsamen Klängen singt Benjamin Clementine über Macht, Geld und über Menschlichkeit. Zwar taucht Donald Trump nicht in dem Video auf, auf subtile Weise stellt die Band dennoch eine Verbindung zu dem umstrittenen 45. US-Präsidenten her.

Das Video steigt in einer Lobby mit goldenem Fahrstuhl ein - wohl eine Anspielung an den Empfangsbereich des Trump-Towers. Clementine singt vor Video-Ausschnitten aus Comics und alten Filmaufnahmen über den Bau von Mauern und die Trompeten von Jericho. Das Video wirkt gar etwas apokalyptisch, mit Aufmärschen des Ku-Klux-Klans, Flammen im Hintergrund und Textpassagen wie: "Mach dir keine Sorgen mein Freund, wenn das das Ende ist, dann soll es so sein."



Die Gorillaz sind eine 1998 gegründete, virtuelle Band die aus vier Comicfiguren besteht. Murdoc, der Bassist der Gruppe, kommentiert in einem Statement gegenüber Warner Musik den neuen Song: "In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jemanden, zu dem wir emporschauen können. Mich. Daher gebe ich euch diesen neuen Gorillaz-Song, ein Blitzschlag der Wahrheit in einer dunklen Nacht. Gern geschehen." Wann das neue Gorillaz-Album in den Handel kommt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.